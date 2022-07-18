Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире18 июля 2022 16:22

Боррель назвал ситуацию с поставками газа самым большим опасением Евросоюза

Европа должна быть готова к непростому сценарию, предупредил дипломат
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Боррель назвал ситуацию с поставками газа самым большим опасением Евросоюза

Боррель назвал ситуацию с поставками газа самым большим опасением Евросоюза

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ситуация с поставками газа в Европу вызывает у Евросоюза наибольшие опасения, заявил верховный представитель ЕС по иностранных делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Мы не обсуждаем санкции – мы обсуждаем значительное снижение поставок российского газа. Мы будем готовы к этому, это будет непростой сценарий, но мы должны быть готовы к нему. Продолжим отслеживать ситуацию с поставками газа, которая вызывает наиболее серьезные обеспокоенности нашего общества, наших экономик», – сказал дипломат на брифинге.

Напомним, в понедельник, 18 июля, стало известно, что немецкий энергетический концерн Uniper получил от российского холдинга «Газпром» письмо с уведомлением о форс-мажоре с поставками газа. Речь идет о поставках по трубопроводу «Северный поток».

По словам премьер-министра Чехии Петра Фиалы, седьмой пакет санкций в отношении России, готовящейся Евросоюзом, не предполагает ограничений на поставки газа.