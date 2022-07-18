Боррель назвал ситуацию с поставками газа самым большим опасением Евросоюза Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ситуация с поставками газа в Европу вызывает у Евросоюза наибольшие опасения, заявил верховный представитель ЕС по иностранных делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Мы не обсуждаем санкции – мы обсуждаем значительное снижение поставок российского газа. Мы будем готовы к этому, это будет непростой сценарий, но мы должны быть готовы к нему. Продолжим отслеживать ситуацию с поставками газа, которая вызывает наиболее серьезные обеспокоенности нашего общества, наших экономик», – сказал дипломат на брифинге.

Напомним, в понедельник, 18 июля, стало известно, что немецкий энергетический концерн Uniper получил от российского холдинга «Газпром» письмо с уведомлением о форс-мажоре с поставками газа. Речь идет о поставках по трубопроводу «Северный поток».

По словам премьер-министра Чехии Петра Фиалы, седьмой пакет санкций в отношении России, готовящейся Евросоюзом, не предполагает ограничений на поставки газа.