Володин заявил, что Европа вышла на новый уровень деградации политики

Вячеслав Володин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти европейских стран вышли на новый уровень деградации политики, проявляя ненависть к собственным гражданам за инакомыслие, заявил председатель Государственной думы России Вячеслав Володин во вторник, 19 июля 2022 года.

Спикер нижней палаты российского парламента процитировал высказывание главы МВД Эстонии Кристиана Яани, в котором высокопоставленный полицейский предложил лишить россиян и белорусов владеть оружием, а также "заняться" эстонцами, "чьи мысли и идеи в условиях обострённой ситуации могут представлять угрозы".

Председатель Госдумы констатировал, что никто из глав европейских государств не осудил такую человеконенавистническую позицию. Промолчали и другие еврочиновники.

"Теперь новый уровень деградации европейской политики: ненависть к собственным гражданам — инакомыслящим, - написал Володин в своем телеграм-канале. - О желании избавиться от несогласных говорится откровенно. Очевидно, в расчёте запугать своё население".

Как ранее писал сайт kp.ru, Вячеслав Володин заявил, что государственный долг целого ряда европейских стран достиг критического размера, что станет причиной кризиса в Евросоюзе, ослабления евро и возможного отказа от него в пользу национальных валют.

Политик отметил, что долг Греции превысил 185% ВПП страны, Италии — 150%, Португалии — 121%, Испании — 116%, а Франции — 112%.

Напомним, кандидат в премьеры Эстонии Кая Каллас, которой нужно будет сформировать новый состав правительства республики, назвала Россию "единственным врагом" своего государства. Выступая сегодня, 15 июля, перед депутатами парламента, она подчеркнула, что у Эстонии якобы много друзей в мире, а враг - всего один.