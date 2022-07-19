СНБО Украины ожидает скорых поставок дальнобойных ракет для РСЗО HIMARS

Украина может получить дальнобойные ракеты для РСЗО HIMARS Фото: REUTERS

Киев получит дальнобойные ракеты для американских ракетных систем залпового огня (РСЗО) на колесном шасси HIMARS. Об этом заявил изданию "Страна.ua" секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

"В ближайшее время Украина может получить более дальнобойные ракеты для американских установок HIMARS", - утверждает Данилов.

Как писал сайт kp.ru, член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что Украина ведет переговоры с США о поставках для систем РСЗО HIMARS ракет большей дальности.

Напомним, американский военный эксперт Джек Бакби выразил мнение, что уничтожение российской армией склада противокорабельных ракет Harpoon в Одессе, а также удары по РСЗО HIMARS является "плохой новостью" для Украины и проблемой НАТО.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что американские РСЗО HIMARS не влияют на положение Вооруженных сил Украины на фронте. По словам Пушилина, уже никто не сомневается в том, что Киев применяет все виды оружия без раздумья.