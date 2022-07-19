EUobserver: Собянин, Безруков и Машков попадут под санкции ЕС

Сергей Безруков Фото: кадр из фильма

Евросоюз согласовал расширение "черного списка" в рамках нового пакета санкций против России. Об этом сообщает издание EUobserver со ссылкой на обсуждаемый проект.

Согласно документу, под санкции попадут еще 47 физических и 8 юридических лиц, в том числе мэр Москвы Сергей Собянин, а также актеры Сергей Безруков и Владимир Машков.

Также ограничения коснутся мотоклуба "Ночные волки", его лидера Александра Залдастанова и европейских партнеров, в том числе словака Йозефа Гамбалека.

Кроме того, под запрет в Европе попадут российское молодежное движение "Юнармия" и фонд "Русский мир", говорится в публикации.

Как ранее писал сайт kp.ru, депутат бундестага Евгений Шмидт заявил, что Евросоюз не смог добиться желаемого результата от антироссийских санкций. По его словам, из-за их неэффективности рестрикции необходимо отменить.

Напомним, министры иностранных дел стран-членов Европейского союза согласовали новый пакет санкционных ограничений в отношении Москвы, который не содержит дополнительных запретов на поставки энергоносителей. Об этом сообщил глава внешнеполитической ведомства Венгрии Петер Сийярто.