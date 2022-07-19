В ДНР заявили, что украинские войска лишены возможности вести разведку беспилотниками Фото: wikimedia.org

Вооруженные силы Украины практически лишены возможности вести воздушную разведку при помощи беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил представитель Народной милиции ДНР.

«Подразделения радиоэлектронной борьбы вовремя и четко перехватывают практически все виды БПЛА украинских боевиков. Противник не имеет возможности вести воздушную разведку на основных направлениях», – сказал он в беседе с РИА Новости.

Напомним, союзные силы России, ДНР и ЛНР наступают с нескольких направлений в районе Соледара.

Как писал сайт kp.ru, военные ДНР и ЛНР при поддержке Вооруженных сил России освободили уже 254 населенных пункта, в том числе, Старомайское.

Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля 2022. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – «защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима».

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