Путин назвал конструктивными трехсторонние переговоры по Сирии в Тегеране Фото: REUTERS

Трехсторонние переговоры по урегулированию кризиса в Сирии оказались конструктивными полезными, считает президент России Владимир Путин.

«Отмечу, что сегодня мы договорились с иранским и турецким коллегами продолжить консультации сирийского формата», – сказал глава государства на пресс-конференции.

По мнению Путина, полностью разрешить сирийский кризис можно только политико-дипломатическими средствами. Как отметил политик, что определять будущее Сирии должны сами жители арабской республики. Он подчеркнул, что в ходе пребывания в Иране у него состоялись весьма полезные переговоры.

Как писал сайт kp.ru, российский лидер назвал результативной работу РФ, Ирана и Турции по разрешению кризиса в Сирии. Он также выразил уверенность, что Москва, Анкара и Тегеран продолжат укреплять взаимодействие в интересах окончательной ликвидации остающихся на сирийской земле очагов международного терроризма. Кроме того, Путин назвал деструктивной линию США по отношению к Сирии.

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