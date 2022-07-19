Путин заявил о договоренности с Ираном по использованию национальных валют Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин и лидер Ирана Ибрахим Раиси договорились перейти на использование национальных валют в прямых расчетах между странами.

Как рассказал российский лидер на пресс-конференции, в ходе двусторонней встречи главы государств подробно обсудили конкретные аспекты взаимодействия в политической и экономической областях. Особое внимание уделили укреплению сотрудничества в энергетики, промышленности и транспорте, отметил Путин.

Как писал сайт kp.ru, в мае этого года Москва и Тегеран договорились максимально переходить на расчеты в национальных валютах, а также обсудили возможности работы платежных систем Shetab и «Мир».

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал санкционные ограничения ценой, которую Россия и Иран платят за независимость и суверенитет.

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