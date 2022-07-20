Путин заявил, что Киев отказался от выполнения достигнутых ранее договоренностей

Путин заявил, что Украина не выполняет достигнутые ранее договоренности. Фото: REUTERS

Киев отказался от выполнения ранее достигнутых договоренностей, Украина не желает выполнять их и сейчас. Об этом заявил во вторник 19 июля президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам встречи в астанинском формате глав России, Ирана и Турции, которая прошла в Тегеране.

«Киев отказался от выполнения достигнутых договоренностей. Желания их выполнять у Украины нет и сейчас», - отметил Путин, отвечая на вопрос о возможности его встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Ранее Путин заявил, что возможность его переговоров с Владимиром Зеленским зависит от итогов российско-украинских переговоров.

Владимир Зеленский не раз заявлял о готовности к мирным переговорам с Путиным, в то же время подчеркивая, что «победа должна быть достигнута на поле боя».

30 июня президент Индонезии Видодо заявил, что передал Путину послание Зеленского и готов стать посредником в общении лидеров России и Украины.

Тем временем Зеленский ввел санкции против Путина.