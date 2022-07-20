В Херсоне предотвращен теракт у пункта приема документов на российское гражданство

Росгвардейцы предотвратили теракт в Херсоне. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Херсоне сотрудники Росгвардии предотвратили террористический акт. Об этом со ссылкой на представителей Росгвардии сообщает Telegram-канал ВГА Херсонской области.

Сообщается, что инцидент произошел во вторник 19 июля около здания паспортного стола в Херсоне. Мужчина пытался поджечь здание, используя «коктейль Молотова». Его задержали сотрудники Росгвардии.

«Военнослужащие, обеспечивающие безопасность объекта, задержали мужчину, намеревавшегося совершить поджог здания с помощью «Коктейля Молотова», - сказано в сообщении военно-гражданской администрации.

Во время инцидента никто не пострадал, мотивы, которыми руководствовался задержанный, выясняются. В паспортном столе ведется прием документов от желающих получить российское гражданство.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий сообщил, что около 70% жителей Херсонской и Запорожской областей, а также часть населения Николаевской области хотят получить российские паспорта.

Жители Мелитополя и Херсона получили первые российские паспорта 11 июня 2022 года.