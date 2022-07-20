Путин заявил, что хребет международному терроризму в Сирии переломлен

Путин заявил, что благодаря усилиям России, Ирана и Турции хребет международному терроризму в Сирии сломан. Фото: REUTERS

Благодаря совместной работе России, Ирана и Турции хребет международному терроризму в Турции переломлен. Об этом заявил российский президент Владимир Путин во время встречи в астанинском формате лидеров России, Турции и Ирана. Встреча состоялась во вторник 19 июля в Тегеране.

«Благодаря эффективной совместной работе наших трёх стран террористическая угроза и уровень насилия в Сирийской Арабской Республике в последние годы неуклонно снижается. Разгромлены основные силы ИГИЛ* и других группировок, хозяйничавших в этой стране. Законные власти вернули контроль над большей частью территории страны», - сказано в заявлении Путина по итогам встречи.

Российский президент отметил, что трехсторонние переговоры по урегулированию кризиса в Сирии оказались конструктивными и полезными и призвал навсегда покончить с присутствием ИГ* в Сирии.

В то же время Путин отметил, что политика Соединенных Штатов и остального Запада в отношении Сирии деструктивна. По мнению российского лидера, наибольшую обеспокоенность вызывает положение не неподконтрольных Дамаску территориях.

*Террористическая организация, запрещена в России.