Путин раскрыл «Комсомолке» подробности переговоров с глазу на глаз в Тегеране

Путин рассказал, о чем говорил за закрытыми дверями с лидерами Ирана и Турции на саммите в Тегеране. Фото: REUTERS

Владимир Путин рассказал о подробностях переговоров с глазу на глаз с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и духовным лидером Ирана Али Хаменеи.

Отвечая на вопрос журналиста «Комсомольской правды» Валентина Алфимова во время пресс-конференции по итогам саммита, Путин рассказал, что было главным на каждой из трех встреч.

«На каждой встрече были вопросы, которые можно было считать главными для конкретной двусторонней встречи. Например, я сказал, что с духовным лидером Ирана мы говорили в основном о вопросах стратегического характера, о развитии ситуации в регионе. Это естественно, это сфера его деятельности и мне было важно услышать его мнение, его оценки. Должен сказать, что по многим позициям у нас совпадают взгляды с Ираном, поэтому это было очень важно и весьма полезно», - сказал Путин.

Президент России также рассказал, что обсуждал с президентом Ирана прежде всего вопросы экономического характера и вопросы, касающиеся иранской ядерной программы.

«За последние полгода товарооборот между Россией и Ираном вырос на 40 процентов, это очень хороший показатель. У нас есть перспективные направления взаимодействия в разных сферах, одна из них – развитие инфраструктуры. На иранском направлении здесь многое можно сделать. Есть вопросы в сфере безопасности, касающиеся иранской ядерной программы. Здесь важно было понять настроение иранской стороны, здесь есть и наша, российская часть работы по возобновлению взаимодействия Ирана и МАГАТЭ», - сказал Путин.

Российский президент добавил, что с президентом Турции он обсуждал прежде всего так называемый «зерновой вопрос».

Ранее духовный лидер Ирана Хаменеи заявил, что НАТО воевала бы с Россией из-за Крыма если бы ее не остановили на Украине.

Путин также рассказал о работе России, Ирана и Турции по противодействию международному терроризму в Сирии и заявил, что благодаря этим усилиям хребет международному терроризму в Сирии переломлен.