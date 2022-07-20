Белый дом пригрозил ввести новые антироссийские санкции в случае вхождения районов Украины в состав РФ

Джон Кирби заявил, что Россия столкнется с новыми санкциями в случае вхождения в нее украинских регионов. Фото: REUTERS

Россия столкнется с дополнительными санкциями в случае присоединения к ней районов Украины. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. Заявление было сделано во время брифинга во вторник 19 июля, трансляция брифинга доступна здесь.

Кирби выразил мнение, что Россия якобы собирается аннексировать несколько украинских регионов, в частности «Херсон, Запорожье и всю территорию Донецкой и Луганской областей».

В случае вхождения регионов Украины в состав Российской Федерации, по словам Кирби, «Россия столкнется с дополнительными санкциями». Кирби отметил, что таким образом намерены отреагировать не только Соединенные Штаты, но и их «союзники и партнеры».

Ранее сообщалось, что власти Херсонской области намерены просить Путина принять регион в состав России. Также о желании войти в состав России заявили власти Запорожской области.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что жители Донбасса, Херсона и Запорожья должны сами принять решение о вхождении в состав России.