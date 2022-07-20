В Италии рассказали о главном заблуждении Запада относительно российской экономики

Итальянское издание рассказало о реальной ценности российской экономики, которую недооценил Запад. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экономика России оказалась намного сильнее, чем считал Запад. Такой вывод сделало итальянское издание Il Fatto Quotidiano.

В публикации «Реальная ценность российской экономики» экономический обозреватель издания Энрико Граццини перечисляет сильные стороны экономики РФ. Эксперт называет сильной стороной российской экономики то, что значительную часть ВВП составляют промышленность, сельское хозяйство и сырьевой сектор, а сфера услуг, развиваясь в основном внутри страны, играет не такую большую роль, как в экономике других стран.

Также автор указывает, что Россия накопила огромные валютные резервы и завершила 2021 год с активным торговым балансом благодаря экспорту энергоносителей и другого сырья. Издание указывает, что даже в условиях конфликта торговый баланс России остается активным и делает вывод, что для Евросоюза попытка изолировать Россию обернется серьезными последствиями.

Тем временем президент России Владимир Путин заявил, что цены на российскую нефть взлетят до небес при попытке Запада ограничить ее поставки.

Ранее в Минфине США заявили о желании ограничить прибыль России с продажи нефти. Власти США хотят, чтобы Россия поставляла нефть на мировой рынок, но получала меньшую прибыль.