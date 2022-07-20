Китайские журналисты сравнили США с "жадной до власти Римской империей"

В Китае сравнили США с Римской империей Фото: REUTERS

Соединенные Штаты на мировой арене ведут себя как "жадная до власти Римская империя", а их госсекретарь Энтони Блинкен чувствует себя "руководителем всего мира", пишет китайская газета South China Morning Post (SCMP).

В качестве одного из аргументов в пользу такого сравнения журналисты привели ультимативное требование Вашингтона к Пекину не поддерживать Москву.

"Сегодня Блинкен требует, чтобы Пекин перестал оказывать поддержку президенту России Владимиру Путину, потому что в противном случае он навлечет на себя гнев Вашингтона — Рима нашего времени", - говорится в публикации.

Издание отмечает, что неприязнь США к КНР никак не связана с какими-либо поступками страны. Просто американцы видят в Китае страну с растущим влиянием на мировой арене, которая может пошатнуть позиции "свирепого гегемона".

В своих действиях Вашингтон руководствуется "жадностью и жаждой власти", прикрывая это ширмой "защиты демократии и прав человека", заключает SCMP.

Как ранее писал сайт kp.ru, Энтони Блинкен на встрече с главой МИД КНР Ван И заявил, что возможный обход антироссийских санкций или предоставление России вооружений дорого обойдутся Пекину. При этом Прайс утверждает, что США не видят того, чтобы Китай был вовлечен в обходе антироссийских санкций или предоставлении продукции военного назначения России.

Напомним, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь призвал Вашингтон задуматься о своих ошибочных действиях в украинском вопросе, а также назвал недопустимыми поступающие от США угрозы в отношении Китая по поводу "обхода" антироссийских санкций.