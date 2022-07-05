Володин пообещал жесткий ответ Украине на обстрелы территории России

Вячеслав Володин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин пообещал, что ответ России на обстрелы территории страны со стороны Украины будет жестким. Соответствующее заявление спикер нижней палаты российского парламента сделал на пленарном заседании во вторник, 5 июля 2022 года.

По словам народного избранника, Киев делает все, чтобы войска России не останавливались у границ Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

"Что касается их действий, конечно, они носят преступный характер. И ответ будет очень жестким, - подчеркнул Володин. - Поэтому они сами ведут все к тому, чтобы наши войска не останавливались у границ ЛНР и ДНР. Потому что удары наносятся с территории Харьковской области, других регионов".

Председатель Госдумы также согласился с позицией депутата Сергея Обухова, который заявил, что Украина превращается в террористическое государство.

Как ранее писал сайт kp.ru, днем ранее в Белгороде обнаружены тела еще двоих человек, получивших смертельные ранения в результате обстрела города со стороны Украины. Таким образом, общее число погибших увеличилось до пяти.

Напомним, утром 5 июля Украина обстреляла еще две деревни в Курской области, а также произвела артиллерийский обстрел села в Брянской области. Об этом сообщили региональные власти. Информации о пострадавших не поступало.