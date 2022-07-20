Австрия предрекла напряженность по всей Европе в случае остановки "Северного потока"

Остановка "Северного потока" создаст напряженность по всей Европе Фото: REUTERS

Гипотетическая остановка поставок газа по газопроводу "Северный поток" создаст крайне напряженную ситуацию по всей Европе, заявил журналистам министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Австрии Леоноре Гевесслер.

"Есть если по "Северному потоку" больше не будет поставок, то вся Европа столкнется с напряженной ситуацией, крайне напряженной ситуацией", - подчеркнул Гевесслер.

Австрийский министр обратил внимание, что газопровод является особенно важным для Германии, так как по нему осуществляются основные поставки голубого топлива в страну.

Как ранее писал сайт kp.ru, Еврокомиссия пришла к выводу, что прекращение поставок российского газа неизбежно приведет к снижению ВВП Евросоюза. В зависимости от обстоятельств, оно может составить от 0,4% до 1,5%. Худший вариант предполагает холодную зиму и отсутствие действий Брюсселя для смягчения последствий.

Напомним, в Германии каждый второй житель боится замерзнуть зимой. Таковы результаты опроса, проведенного INSA. Граждан ФРГ пугает, что из-за сокращения поставок российского газа и инфляции в Евросоюзе они не смогут обогреть свои жилища в холодный сезон.