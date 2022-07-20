Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика20 июля 2022 9:17

Австрия предрекла напряженность по всей Европе в случае остановки "Северного потока"

Австрийский министр энергетики обратил внимание, что газопровод является особенно важным для Германии
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Остановка "Северного потока" создаст напряженность по всей Европе

Остановка "Северного потока" создаст напряженность по всей Европе

Фото: REUTERS

Гипотетическая остановка поставок газа по газопроводу "Северный поток" создаст крайне напряженную ситуацию по всей Европе, заявил журналистам министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Австрии Леоноре Гевесслер.

"Есть если по "Северному потоку" больше не будет поставок, то вся Европа столкнется с напряженной ситуацией, крайне напряженной ситуацией", - подчеркнул Гевесслер.

Австрийский министр обратил внимание, что газопровод является особенно важным для Германии, так как по нему осуществляются основные поставки голубого топлива в страну.

Как ранее писал сайт kp.ru, Еврокомиссия пришла к выводу, что прекращение поставок российского газа неизбежно приведет к снижению ВВП Евросоюза. В зависимости от обстоятельств, оно может составить от 0,4% до 1,5%. Худший вариант предполагает холодную зиму и отсутствие действий Брюсселя для смягчения последствий.

Напомним, в Германии каждый второй житель боится замерзнуть зимой. Таковы результаты опроса, проведенного INSA. Граждан ФРГ пугает, что из-за сокращения поставок российского газа и инфляции в Евросоюзе они не смогут обогреть свои жилища в холодный сезон.