Лавров заявил, что США и Британия пытаются столкнуть Россию с Европой через Украину

Сергей Лавров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров выразил мнение, что Соединенные Штаты Америки и Британия пытаются столкнуть Россию с Европой через Украину.

- Они очень хотят сделать эту войну настоящей войной и столкнуть Россию с европейскими странами. Американцам и англичанам это выгодно, — сказал он в интервью RT.

Лавров считает, что Украине не дадут вести мирные переговоры, пока это соответствующее решение не будет принято Вашингтоном.

Ранее глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что натовские наводчики РСЗО руководят действиями украинских военных «на земле». Он также выразил надежду, что в Европе остались «ответственные политики, которые осознают, какими последствиями это чревато».

До этого Лавров сообщил, что Запад опускает железный занавес между собой и Россией. Руководитель российского внешнеполитического ведомства иронично посоветовал западным странам быть осторожнее, чтобы «ничего себе не прищемить» в процессе опускания железного занавеса.

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