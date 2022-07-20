«Газпром» не получил официальные документы от компании Siemens для поставки турбины в условиях санкций

«Газпром» не получил официальные документы от компании Siemens для поставки турбины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Корпорация «Газпром» в среду, 20 июля, заявила, что на сегодняшний день от компании Siemens так и не поступило официальных документов, позволяющих поставить газотурбинный двигатель для «Северного потока» в условиях санкционных ограничений Канады и Европейского союза. Отмечается, что документы не поступили, несмотря на ранее направленные запросы.

«Несмотря на ранее направленные запросы, «Газпром» на сегодняшний день так и не получил от компании Siemens официальных документов … В этих обстоятельствах «Газпром» снова запросил компанию Siemens предоставить такие документы», - говорится в заявлении «Газпрома».

Как отметили в компании заявили, они еще раз обратили внимание на то, что «гарантированный возврат направленного ранее на ремонт двигателя в условиях санкционных ограничений … напрямую влияют на безопасную эксплуатацию газопровода «Северный поток».

Напомним, ранее Канада приняла решение вернуть Берлину турбину Siemens для «Северного потока». Как ранее писал сайт kp.ru, российские журналисты выяснили, что Оттава отправила турбину Siemens на самолете в Германию в минувшие воскресенье, 17 июля, поэтому предположительно, в Россию турбина должна прибыть к следующему воскресенью, 24 июля, а доставят ее через Хельсинки. Однако, «Газпром» и ранее заявлял, что компания не располагает документами на вывоз данной турбины.