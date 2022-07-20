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Политика20 июля 2022 10:54

Лавров заявил, что восстановление отношений с Европой возможно, только если это будет выгодно для России

Дипломат не исключает возобновление экономического сотрудничества по инициативе ЕС
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Сергей Лавров

Сергей Лавров

Фото: REUTERS

Россия может восстановить экономические отношения с Европой при двух условиях, заявил в интервью РИА Новости и RT министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Во-первых, соответствующая инициатива должна исходить от европейских лидеров. Во-вторых, это должно быть выгодно Москве.

"Надо посмотреть, насколько это нам выгодно, а уже потом реагировать", - констатировал Лавров.

Как ранее писал сайт kp.ru, постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что отношения России и Евросоюзу предстоит создать новую систему взаимоотношений на основе равноправия. По словам дипломата, отношения России и Евросоюза "продолжают деградировать".

Напомним, председатель Государственной думы России Вячеслав Володин выразил мнение, что власти европейских стран вышли на новый уровень деградации политики, проявляя ненависть к собственным гражданам за инакомыслие.