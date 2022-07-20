Лавров: в Европе начинают осознавать, что играют в очень опасные игры

Сергей Лавров Фото: Кадр видео

Запад играет в "очень опасные игры" после начала российской специальной операции на Украине, и сейчас в Европе многие начинают это понимать. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью главреду RT Маргарите Симоньян.

"То, что они играют в очень опасные игры, я думаю, они сами пока это еще не осознали, но в Европе многие начинают это понимать", - заявил Лавров.

Россия неоднократно заявляла о том, что "в ядерной войне не может быть победителя, и она никогда не может быть развязана", добавил глава российского внешнеполитического ведомства.

Как ранее писал сайт kp.ru, Сергей Лавров выразил мнение, что Россия может восстановить экономические отношения с Европой при условии, что европейцы сами этого захотят и это будет выгодно для Москвы.

Напомним, в ходе того же интервью Сергей Лавров выразил мнение, что Соединенные Штаты Америки и Британия пытаются столкнуть Россию с Европой через Украину.