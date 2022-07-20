Правительство ФРГ ожидает поступление газа по «Северному потоку» в полном объеме Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство ФРГ ожидает, что газ по трубопроводу «Северный поток» будет поступать в полном объеме после завершения ремонтных работ, а также выполнения Россией своих контрактных обязательств. Такое заявление сделал заместитель официального представителя немецкого кабмина Кристиане Хоффман.

«Мы исходим из того, что после окончания этого периода работ по техническому обслуживанию, газ будет поступать в полном объеме, что Россия будет выполнять свои контрактные обязательства», - сказал чиновник, отметив, что немецкое правительство не спекулирует на тему возможного невозобновления прокачки газа.

Напомним, Оттава решила вернуть Берлину турбину Siemens для «Северного потока - 1», несмотря на введенные санкции. Как писал сайт kp.ru, российские журналисты узнали, что в минувшие воскресенье, 17 июля, турбину отправили на самолете в Германию, прибыть в Россию она должна к следующему воскресенью, 24 июля, через Хельсинки. Однако, сегодня, 18 июля, корпорации «Газпром» в очередной раз сообщила, что не располагает документами на вывоз этой турбины в условиях санкционных ограничений.