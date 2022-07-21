Названы три порта, через которые пойдет экспорт украинского зерна

Названы три порта, из которых будет вывозиться украинское зерно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вывозить с Украины зерно будут из трех портов. Об этом заявил в среду 20 июля член украинской делегации на переговорах по «зерновому вопросу» Рустем Умеров. Переговорщик в беседе с украинскими СМИ назвал порты «Одесса», «Южный» и «Черноморск» и выразил надежду, что в будущем этот список будет расширен, пишет ТАСС.

Умеров также заявил о необходимости соблюдения всех рекомендаций по безопасности, разработанных совместно с морскими и вооруженными силами.

«Мы будем продавать зерно всем. И все суда, которые свободно могут придерживаться этих рекомендаций, могут заходить к нам», - сказал Рустем Умеров.

Ранее Владимир Путин заявил о готовности России содействовать морскому транзиту грузов, в том числе вывозу зерновых из портов Украины.

В то же время глава европейской дипломатии Боррель заявил о необходимости договориться с Россией о вывозе 20 млн тонн украинской пшеницы, которые, по его мнению, способны предотвратить мировой продовольственный кризис