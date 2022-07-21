Российский газ вновь пошел в Европу после профилактики на "Северном потоке"

"Северный поток" вновь снабжает российским газом Европу после профилактики Фото: REUTERS

Газопровод "Северный поток" возобновил работу после проведения десятидневной плановой профилактики. Об этом сообщает агентство DPA на своей странице в Twitter со ссылкой на Nord Stream AG.

Вопреки опасениям некоторых западных политиков, российский газ вновь пошел в Европу строго в соответствии с графиком.

Как ранее писал сайт kp.ru, обе нитки российского трубопровода "Северный поток" временно остановлены 11 июля 2022 года для проведения ежегодных плановых профилактических работ. График и план работ были заранее согласованы с партнерами Nord Stream AG по транзиту голубого топлива выше и ниже по потоку.

На этом фоне глава ведомства канцлера Германии Вольфганг Шмидт заявил, что власти ФРГ готовятся к тому, что Россия не станет полностью возобновлять поставки газа в Европу по "Северному потоку" после планового обслуживания газопровода.