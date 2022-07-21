Украинские военные разбросали "подлые" мины у границы с Россией

Украинские военные дистанционно разбрасывают "подлые" мины всего в пяти километрах от границы России Фото: REUTERS

Украинская армия использует ракетные системы залпового огня (РСЗО) для дистанционного минирования харьковского направления. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

По его словам, целые "плантации" противопехотных мин ПФМ-1 ("лепестков") разбросаны всего в пяти километрах от границы с Россией – в районе населенного пункта Избицкое.

Военные утверждают, что подобные взрывные устройства являются "самыми подлыми", так как их сложно обнаружить, а при срабатывании она убивает человека не сразу, нанося ему тяжелые увечья нижних конечностей. Если вовремя не доставить раненого в госпиталь – смерть неизбежна.

Как ранее писал сайт kp.ru, украинские беспилотники-камикадзе совершили налет на Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре, который находится под контролем войск Донбасса. Они били по хранилищу с ядерными отходами, но не попали.

Напомним, российские военные и пограничники подавили попытку обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Украинские боевики пытались атаковать приграничную территорию Рыльского района Курской области, но тут же получили отпор.