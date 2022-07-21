Кремль отверг обвинения в использовании поставок газа для политического шантажа Фото: REUTERS

Россия не использует поставки газа в качестве инструмента политического шантажа и категорически отвергает эти обвинения, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Последние дни мы слышим много упреков. Их озвучивают и госпожа фон дер Ляйен, и другие представители ЕС, европейских столиц. Мы слышим упреки в том, что Россия использует ситуацию с газом для шантажа, для политического нажима и так далее. Это абсолютно неверные утверждения, мы категорически это отрицаем», – сказал пресс-секретарь главы государства в беседе с журналистами.

Как отметил Песков, президент России Владимир Путин ранее неоднократно исчерпывающе объяснил, почему ни о каком шантаже со стороны РФ не может быть и речи. Представитель Кремля подчеркнул, что любые технологические сложности с поставками российского газа в Европу вызваны ограничениями, которые ввели сами страны Евросоюза.

Ранее сообщалось, что немецкий энергетический концерн Uniper получил от российского холдинга «Газпром» письмо с уведомлением о форс-мажоре с поставками газа.

Как ранее писал сайт kp.ru, 21 июля 2022 газопровод «Северный поток» возобновил работу после проведения десятидневной плановой профилактики. Вопреки опасениям некоторых западных политиков, российский газ вновь пошел в Европу строго в соответствии с графиком.