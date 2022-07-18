Reuters: «Газпром направил немецкому концерну Uniper письмо о форс-мажоре

«Газпром направил немецкому концерну Uniper письмо о форс-мажоре Фото: REUTERS

Немецкий энергетический концерн Uniper получил от российского холдинга «Газпром» письмо с уведомлением о форс-мажоре с поставками газа, передает Reuters.

В немецком концерне не стали делиться подробностями письма, однако источник в торговой сфере рассказал, что речь идет о поставках газа по трубопроводу «Северный поток».

Напомним, ранее сообщалось, что «Газпром» предупредил о форс-мажорных обстоятельствах с поставками газа минимум одного из крупных потребителей в Европе.

Как писал сайт kp.ru, ранее Канада приняла решение вернуть Германии турбину Siemens для «Северного потока», однако «Газпром» заявил, что компания не располагает документами на вывоз данной турбины. Канадская компания Siemens Energy отказалась комментировать информацию журналистов о том, что турбина для повышения прокачки газа по «Северному потоку» отправлена в Германию.

Тем временем «Газпром» зафиксировал исторический рекорд по объему поставок газа в Китай.