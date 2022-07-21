Поставки газа по "Северному потоку" вышли на уровень до остановки на профилактику

Газопровод "Северный поток" загружен на 40% от максимальной мощности Фото: REUTERS

Поставки российского газа в Европу по "Северному потоку" вышли на уровень до остановки газопровода на плановые профилактические работы. Об этом свидетельствуют данные оператора проекта - компании Nord Stream AG.

Прокачка газа достигла 40% от максимальной нагрузки, что соответствует 67 млн кубометров в сутки. Примерно такой объем голубого топлива поставлялся по "Северному потоку" с середине июля, чему виной несвоевременный возврат турбины для газопровода канадской компанией Siemens.

Как ранее писал сайт kp.ru, 21 июля 2022 года газопровод "Северный поток" возобновил работу после проведения десятидневной плановой профилактики. Вопреки опасениям некоторых западных политиков, российский газ вновь пошел в Европу строго в соответствии с графиком.

Напомним, официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что возобновление работы "Северного потока" является возможностью для стран Европы повысить энергетическую безопасность на тот период, пока они не снизят зависимость от российских энергоносителей.