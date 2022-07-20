Госдеп США назвал возобновление работы «Северного потока-1» способом избежать энергетического кризиса в Европе

Госдеп США назвал возобновление работы "Северного потока" важным элементом энергетической безопасности Европы. Фото: REUTERS

Возобновление работы «Северного потока-1» является возможностью для стран Европы повысить энергетическую безопасность на тот период, пока они не снизят зависимость от российских энергоносителей. Об этом заявил официальный представитель Госдепа США Нед Прайс.

«Северный поток» был бы важным элементом этого», - сказал Прайс во время пресс-конференции в среду 20 июля, имея в виду восполнение газовых запасов стран Европы.

Напомним, компания-оператор Nord Stream AG ранее объявила о полной остановке перекачки газа по обеим ниткам «Северного потока» с 11-го по 21-е июля. Это связано с ежегодной процедурой технического обслуживания, прописанной техрегламентом и оговоренной в контракте.

В то же время ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков заявил, что работа газопровода «Северный поток» может быть полностью остановлена, если Канада откажется забирать на обслуживание и ремонт российские турбины.

Президент России Владимир Путин заявил, что запуск трубопровода «Северный поток-2» может способствовать увеличению поставок российского газа в Европу.

Тем временем немцы потребовали запустить «Северный поток — 2».