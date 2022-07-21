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Политика21 июля 2022 10:02

Авиация России сбила украинский Су-25 в ДНР

Самолет был сбит в районе Краматорска
Виктор БАЖЕНОВ
Российская авиация сбила украинский Су-25 в ДНР

Российская авиация сбила украинский Су-25 в ДНР

Фото: Александр КОЦ

Официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российская авиация сбила украинский самолет Су-25 в ДНР.

- Истребительной авиацией ВКС России в районе Краматорска Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины, — сказал представитель военного ведомства.

Ранее Министерство обороны РФ опубликовало видео штурма украинского опорного пункта российскими десантниками. При штурме российские военные вели огонь из вооружения БМД, ПРК и переносных огнеметов. Их поддерживали минометами и огнем по опорному пункту из танков.

До этого Конашенков сообщил, что российские войска уничтожили хранилище боеприпасов к американскому и европейскому оружию, поставляемому на Украину. Склад с боеприпасами располагался рядом с населенным пунктом Беленькое в Одесской области. Удар по нему нанесен высокоточным оружием, уточнили в Минобороны РФ.