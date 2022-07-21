Сбербанк предупредил о сбое мобильного приложения

В работе мобильного приложения Сбербанка зафиксирован сбой Фото: Олег ЗОЛОТО

Клиенты Сбербанка могут испытывать трудности с доступом к мобильному банку и другим сервисам. О сбое сообщила пресс-служба финансовой организации в своем телеграм-канале в четверг, 21 июля 2022 года.

"Мы работаем над решением ситуации. Приносим извинения за неудобства", - говорится в тексте поста.

Напомним, с 1 июля Сбербанк ввел комиссию за так называемое "стягивание" - то есть переводы, которые совершают клиенты через сайты и приложения сторонних банков на свои счета и карты в этих банках со своих сбербанковских счетов.

Как ранее писал сайт kp.ru, пользователи социальной сети Twitter пожаловались на сбои в четверг, 14 июля 2022 года. Об этом гласят данные сайта Downdetector, отслеживающего работу популярных ресурсов. Наибольшее количество отчетов о сбоях зафиксировано в Соединенных Штатах Америки, Великобритании, Канаде, Японии и Нидерландах.