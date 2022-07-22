Европол рассказал о случаях контрабанды оружия из Украины в Европу

Европол установил факты контрабанды оружия из Украины в Европу. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Оружие из Украины контрабандным путем переправляется в Европейские страны и может попасть в руки террористов и преступников. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на Европол.

Представитель Европола не привел данных о типах оружия и его количестве, но уточнил, что в числе прочего следователи располагают данными о случаях торговли тяжелым вооружением из Украины и выезде из Украины людей с оружием. Представитель Европола допустил, что оружие складируют в схронах недалеко от границы Украины, чтобы контрабандой переправлять его в Европу.

Ранее сообщалось, что в Минобороны США заявили о невозможности контролировать, куда попадает поставляемое Украине оружие.

Тем временем постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что западное оружие на Украине будет уничтожаться, чтобы предотвратить обстрелы жилых кварталов.Соответствующие указания уже отданы Министерством обороны, уточнил он.