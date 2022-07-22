Депутат бундестага считает, что экономическая война с Россией может привести ФРГ к краху

Депутат бундестага призвала прекратит экономическую войну против России. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Немецкая промышленность не сможет сохранять конкурентоспособность без российских энергоносителей и сырья. Об этом заявила депутат бундестага ФРГ Сара Вагенкнехт, призвав Берлин прекратить экономическую войну против Москвы. Ее слова приводит издание Spiegel.

«Российское сырье и, прежде всего, относительно дешевое топливо — необходимые условия существования конкурентоспособной немецкой промышленности, без которых мы не обойдемся», - сказала Вагенкнехт, добавив, что экономическая война может разрушить Германию, не навредив России.

Ранее французский эксперт предостерег ЕС от «ошибки Наполеона», заяви, что экономические санкции, введенные Европой против России, могут оказать на ЕС столь же разрушительное воздействие, как оказала континентальная блокада Англии на Францию, которая ее и установила.

Также эксперт Танкаев рассказал, к чему могут привести в Великобритании дополнительные антироссийские санкции: кольца и браслеты подорожают, а промышленность рухнет.