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Экономика22 июля 2022 1:52

Глава МЭА Бирол предрек Европе трудную зиму

Глава Международного энергетического агентства рекомендовал европейским странам сократить потребление газа хотя бы на 15%
Мария ПАВЛОВА
Европе придется сократить потребление газа минимум на 15 процентов, чтобы пережить зиму, считает глава МЭА.

Европе придется сократить потребление газа минимум на 15 процентов, чтобы пережить зиму, считает глава МЭА.

Фото: REUTERS

Европа должна сократить потребление газа как минимум на 15 процентов. Об этом заявил глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол, добавив, что в противном случае страны ЕС ждет трудная зима.

«Добровольного сокращения на 15% хватит, чтобы пережить нынешнюю зиму», - сказал Бирол в интервью журналу Foreign Policy, добавив, что может возникнуть необходимость в более радикальных мерах экономии.

Фатих Бирол отметил, что без сокращения потребления газа в Европе проблема не может быть решена даже с учетом прокачки газа по газопроводу «Северный поток».

«Дополнительных поставок, имеющихся поставок газа из других стран, будь то Норвегия или Азербайджан, недостаточно», - уточнил он.

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