Глава МЭА Бирол предрек Европе трудную зиму

Европе придется сократить потребление газа минимум на 15 процентов, чтобы пережить зиму, считает глава МЭА. Фото: REUTERS

Европа должна сократить потребление газа как минимум на 15 процентов. Об этом заявил глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол, добавив, что в противном случае страны ЕС ждет трудная зима.

«Добровольного сокращения на 15% хватит, чтобы пережить нынешнюю зиму», - сказал Бирол в интервью журналу Foreign Policy, добавив, что может возникнуть необходимость в более радикальных мерах экономии.

Фатих Бирол отметил, что без сокращения потребления газа в Европе проблема не может быть решена даже с учетом прокачки газа по газопроводу «Северный поток».

«Дополнительных поставок, имеющихся поставок газа из других стран, будь то Норвегия или Азербайджан, недостаточно», - уточнил он.

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