ТАСС рассказал о применении новейших беспилотников «Ласточка» в ходе спецоперации на Украине

В ходе спецоперации на Украине Россия применила новейшую разработку - легкий БПЛА "Ласточка". Фото носит иллюстративный характер. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российские войска начали применять новейшие легкие беспилотные летательные аппараты «Ласточка» в ходе спецоперации на Украине. Это новейшая отечественная разработка. «Ласточки» могут сбрасывать малокалиберные боеприпасы.

«Российские ударные беспилотники из состава комплекса «Ласточка» нанесли огневое поражение живой силе и уничтожили несколько бронированных целей Вооруженных сил Украины в ходе боевых действий», - сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Официальных сообщений о применении «Ласточек» в ходе спецоперации на Украине не поступало, уточняет агентство.

Напомним, российская армия начала применять на Украине усиленные барражирующие боеприпасы «Ланцет». Барражирующие боеприпасы могут долгое время летать в районе предполагаемого расположения цели.

Тем временем постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что западное оружие на Украине будет уничтожаться, чтобы предотвратить обстрелы жилых кварталов.

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 22 июля 2022 года. Следите за событиями вместе с нами.