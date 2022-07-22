Эксперт заявил, что Турция сможет зарабатывать на перепродаже российского газа в ЕС в случае эмбарго

Эксперт рассказал, как Турция сможет заработать в случае европейского эмбарго на российскую нефть. Фото: REUTERS

Турция сможет извлечь выгоду в случае европейского эмбарго на российский газ. О том, как это можно будет сделать, рассказал турецкий эксперт Левент Йылмаз. Он заявил, что российский газ в Европу сможет продавать Турция.

«В нынешней ситуации на ум приходит следующее предложение по решению: Турция может продавать российский газ в Европу по существующим трубопроводам», - написал Йылмаз в статье для издание YeniSafak.

Эксперт отметил, что эта схема может быть реализована, если Москва и Анкара заключат контракт, дающий Турции право реэкспортировать в другие страны газ, который та будет покупать у России.

Тем временем глава МЭА Бирол предрек Европе трудную зиму и рекомендовал европейским странам сократить потребление газа хотя бы на 15%.

Ранее депутат бундестага Вагенкнехт заявила, что экономическая война с Россией может привести ФРГ к краху, так как немецкая промышленность не сможет обойтись без российского сырья и топлива, а эксперт Танкаев рассказал, к чему могут привести в Великобритании дополнительные антироссийские санкции: кольца и браслеты подорожают, а промышленность рухнет.