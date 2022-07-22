В Британии опасаются создания антизападного альянса после визита Путина в Иран

Владимир Путин Фото: REUTERS

Директор Института исследований кризисных ситуаций Марк Алмонд в статье для Daily Mail выразил мнение, что в мире создается антизападный альянс после визита российского лидера Владимира Путина в Иран.

По мнению аналитика, заявление помощника президента РФ Юрия Ушакова о планах России и Ирана вывести отношения на новый уровень, а также присутствие на мероприятии турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана являются «предупреждением» для Запада.

- Этот саммит демонстрирует зарождающийся антизападный, антидемократический альянс, который простирается от окраин Восточной Европы до Южно-Китайского моря — с Россией-матушкой в центре, — заявил Алмонд, назвавший перспективу создания такого альянса «пугающей».

Напомним, 19 июля Путин прибыл в Тегеран, где принял участие в трехстороннем саммите по Сирии совместно с президентами Ирана и Турции Ибрахимом Раиси и Реджеп Тайипом Эрдоганом. Позже, российский лидер провел с каждым из них двусторонние переговоры.

Позже Путин сообщил, что саммит глав России, Ирана и Турции по урегулированию ситуации в Сирии был полезным и содержательным. Президент добавил, что в принятом по итогам саммита совместном заявлении глав государств – участников астанинского формата говорится о дальнейшем укреплении трехстороннего сотрудничества России, Ирана и Турции в целях нормализации ситуации в Сирии. Путин также рассказал о работе России, Ирана и Турции по противодействию международному терроризму в Сирии и заявил, что благодаря этим усилиям хребет международному терроризму в Сирии переломлен.