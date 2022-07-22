Видео работы дрона-камикадзе «Куб» на Херсонском направлении опубликовал военкор «КП» Коц

Военкор «КП» Коц показал видео работы дрона-камикадзе «Куб» на Херсонском направлении

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц опубликовал видео работы дрона-камикадзе «Куб» на Херсонском направлении. На кадрах видно, как БПЛА успешно поражает заданную цель.

«Куб-БЛА» разработан российским концерном «Калашников» и впервые представлен на международной выставке вооружений IDEX 2019 в Абу-Даби, Арабские Эмираты. Дрон может поражать танки, пробивая верхнюю часть башни и корпуса, имеющие минимальную толщину брони.

Ранее Александр Коц опубликовал видео удара Вооруженных сил Российской Федерации по мосту, расположенному в Затоке. В заявлении Минобороны РФ также говорилось о том, что за минувшие сутки российские летчики, ракетчики и артиллеристы поразили семь пунктов управления Вооруженных сил Украины в Запорожье и Донбассе, уничтожили технику украинских военных в 197 районах.

До этого Министерство обороны РФ опубликовало видео штурма украинского опорного пункта российскими десантниками. При штурме российские военные вели огонь из вооружения БМД, ПРК и переносных огнеметов. Их поддерживали минометами и огнем по опорному пункту из танков.