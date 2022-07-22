Силы РФ уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в Николаеве Фото: Александр КОЦ

Министерство обороны РФ сообщило, что российские силы уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в Николаеве.

- Высокоточным оружием ВКС России уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 59-й мотопехотной бригады ВСУ, оборудованный в производственном ангаре на территории промышленной зоны в восточной части города Николаев, — говорится в сообщении военного ведомства.

Уточняется, что в результате ударов было уничтожено до 30 солдат Вооруженных сил Украины.

Ранее официальный представитель министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска уничтожили хранилище боеприпасов к американскому и европейскому оружию, поставляемому на Украину. Склад с боеприпасами располагался рядом с населенным пунктом Беленькое в Одесской области. Удар по нему нанесен высокоточным оружием, уточнили в Минобороны РФ.

До этого военкор «КП» Александр Коц опубликовал видео удара Вооруженных сил Российской Федерации по мосту, расположенному в Затоке. В заявлении Минобороны РФ также говорилось о том, что за минувшие сутки российские летчики, ракетчики и артиллеристы поразили семь пунктов управления Вооруженных сил Украины в Запорожье и Донбассе, уничтожили технику украинских военных в 197 районах.