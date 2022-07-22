Олаф Шольц считает Россию ненадежным поставщиком газа Фото: REUTERS

Россия является ненадежным поставщиком газа, считает канцлер Германии Олаф Шольц.

«Некоторых мощностей всегда будет достаточно для выполнения обязательств России по поставкам, будь то трубопровод через Украину, «Ямал» или «Северный поток». Технически никогда не было бы проблемой выполнить все обязательства поставщика, которые есть у России», – заявил политик на пресс-конференции

По мнению главы правительства Германии, объяснения российской стороны о том, что поставки газа были сокращены по техническим причинам, звучат неубедительно. Как отметил Шольц, в этой связи ФРГ предпочитает перестраховываться, в частности сокращать потребление газа.

Как писал сайт kp.ru, накануне газопровод «Северный поток» возобновил работу после проведения десятидневной плановой профилактики. В пятницу, 22 июля, поставки российского газа в Европу по «Северному потоку» вышли на уровень до остановки газопровода на плановые профилактические работы, сообщил оператор трубопровода.