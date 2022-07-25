"Ъ": Siemens передала «Газпрому» экспортную лицензию Канады по возврату отремонтированной турбины «Северного потока» Фото: REUTERS

Компания Siemens Energy направила "Газпрому" экспортную лицензию Канады по возврату отремонтированной турбины для газопровода "Северный поток", пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По информации издания, российская компания до конца 2024 года может обслуживать и транспортировать турбины для компрессорной станции «Портовая», которая прокачивает газ через "Северный поток".

Газета отмечает, что турбина должна была отправиться из Германии 23 июля, но из-за сложностей с документами её не отгрузили на паром. Отмечается, что теперь турбина сможет покинуть ФРГ лишь в середине недели.

При этом канадская компания Siemens Energy ранее отказывалась комментировать информацию журналистов о том, что турбина для повышения прокачки газа по "Северному потоку" отправлена в Германии.

Напомним, Канада в течение двух лет сможет провести ремонт и обслуживание еще пяти российских турбин для газопровода "Северный поток", пока в силе сохраниться соглашение об исключении из антироссийских санкционных ограничений.

Как писал сайт KP.ru, президент Украины Владимир Зеленский осудил решение Канады вернуть Германии отремонтированную турбину для "Северного потока". Он выразил уверенность, что Канаде не стоило принимать такое решение.