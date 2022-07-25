Times: СМИ на Западе умышленно скрывают правду об успехах российской армии на Украине Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Британский журналист Род Лиддл заявил, что Западные СМИ намеренно скрывают правду о крупных успехах России в ходе спецоперации на Украине.

«Крупные успехи русских освещаются значительно скромнее», - написал он в своей статье для газеты Times.

По его словам, западные издания стремятся выдать желаемое за действительное.

Как ранее писал сайт KP.ru, генеральный директорат Европейской комиссии по коммуникации объявил о поиске исполнителей, которые будут предоставлять "высококачественные услуги по мониторингу СМИ" членов ЕС, США, Китая, России, Великобритании и Турции для получения данных о реакции в медиа на некоторые события.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.