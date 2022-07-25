Расследователь Bellingcat* Христо Грозев участвовал в операции в операции по попытке угона российских самолетов

Расследователь Bellingcat* Христо Грозев Фото: ТАСС

Главный расследователь издания Bellingcat* Христо Грозев был задействован в операции Главного разведывательного управления (ГУР) Украины, которая планировала угон российских военных самолетов, сообщает ФСБ России.

В сюжете телеканала «Россия 24» был показан фрагмент переписки Грозева с одним из участников украинской операции. Согласно данным ФСБ, расследователь издания нашел двух девушек-курьеров, позже они встретили на железнодорожном вокзале в Липецке нанятого украинской разведкой курьера из Москвы – он вез аванс в 4 тысячи долларов, который планировалось передать якобы согласившемуся на угон российскому летчику.

Как писал сайт kp.ru, ФСБ России пресекла угон российских боевых самолетов, организованный военной разведкой Украины.

Украинская разведка обещала заплатить российскому летчику за угон боевого самолета 2 млн долларов.

*Издание, признанное в России иноагентом