«Евровидение-2023» пройдет в Британии Фото: сайт Европейского вещательного союза

Музыкальный конкурс «Евровидение-2023», который должен пройти на Украине, состоится в Великобритании.

«Европейский вещательный союз (EBU) и BBC рады подтвердить, что песенный конкурс «Евровидение-2023» будет проходить в Великобритании», – сказано на сайте «Евровидения».

Отмечается, что EBU рассмотрел несколько вариантов проведения конкурса после того, как стало известно, что Украина не сможет принять его. В качестве принимающей вещательной компании была выбрана BBC.

Как писал сайт kp.ru, ранее в EBU заявили, что Украина не в состоянии принять «Евровидение» из-за проводимой в стране специальной военной операции России. Союз был намерен провести переговоры о проведении конкурса в Великобритании. Представитель этой страны Сэм Райдер занял на «Евровидении-2022» второе место.

Позже подтвердил Европейский вещательный союз подтвердил, что конкурс «Евровидение» на Украине проводиться не будет.