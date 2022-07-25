«Газпром» получил от Siemens документацию по возврату турбины для «Северного потока» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский холдинг «Газпром» получил от компании Siemens документацию по возврату отремонтированной турбины для газопровода «Северный поток». Полученные документы вызывают дополнительные вопросы, заявили в «Газпроме».

«Газпром» изучил указанные документы, однако вынужден констатировать, что они не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы. Кроме того, со стороны «Газпрома» по-прежнему остаются вопросы по поводу санкций ЕС и Великобритании, решение которых является важным для поставки двигателя в Россию и осуществления срочного капитального ремонта других газотурбинных двигателей для станции «Портовая», – сказано в Telegram-канале компании.

В «Газпроме» сообщили, что в очередной раз запросили у Siemens поддержку в предоставлении необходимых документов для решения оставшихся открытыми вопросов.

Напомним, ранее сообщалось, что Siemens Energy направила «Газпрому» экспортную лицензию Канады по возврату отремонтированной турбины для газопровода «Северный поток».

Агентство Reuters писало, что турбина для «Северного потока» застряла в Германии якобы из-за действий России.