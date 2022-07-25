Красная икра может незначительно подорожать в России

В России может подорожать красная икра. Фото: Олег ЗОЛОТО

Красная икра может подорожать в России. Это вызвано переходом на цифровую маркировку. Подорожание будет незначительным, отметили в Росрыболовстве.

В ведомстве напомнили, что до конца 2022 года в Камчатском крае планируется проведение эксперимента по цифровой маркировке икры лососевых и осетровых рыб, что должно гарантировать качество поставляемой в торговые сети продукции. Эксперимент также направлен на борьбу с браконьерством и контрафактной продукцией.

В Центре развития перспективных технологий, который является оператором цифровой маркировки, KP.RU сообщили:

- ЦРПТ готов к проведению эксперимента по маркировке икры в 2022 году. Маркировка, как и во всех других отраслях, позволит эффективно защитить людей от нелегальной продукции и снизить риски вреда жизни и здоровью. Мы провели всесторонний анализ отрасли и понимаем все аспекты маркировки икры. Срок проведения пилотного проекта определит правительство.

Пилотный проект не потребует от участников затрат. Коды маркировки и оборудование, там где оно потребуется, будут предоставлены компаниям бесплатно. Маркировка не окажет влияния на стоимость икры - это подтверждается опытом внедрения в других типах продукции, а также экспертами, которые проводят исследования перед вводом маркировки в каждой новой группе.

О том, какие поддельные и опасные продукты можно купить на российских прилавках под видом красной икры, читайте здесь на kp.ru.

Сайт kp.ru составил ТОП-10 производителей красной икры в 2022 году. При составлении рейтинга учитывалось соотношение цены и качества, доступность икры в магазинах, полнота информации, которую марка предоставляет на упаковке и публичные отзывы потребителей.