Путин пообещал позвонить вице-премьеру Голиковой после совещания с правительством

Путин пообещал позвонить Голиковой после совещания.
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Владимир Путин и Татьяна Голикова договорились созвониться после совещания президента с правительством в понедельник 25 июля. Стенограмма совещания доступна на официальном сайте Кремля.
Президент сказал, что видел пропущенный звонок от вице-премьера, но не успел отреагировать и перезвонить ей. Татьяна Голикова в ответ попросила разрешения перезвонить президенту позднее.
«Сразу, когда закончим совещание, я тоже вам наберу сразу», - ответил Путин.
Напомним, совещание было посвящено развитию авиационной отрасли.
В частности, российский президент заявил о необходимости сделать авиаперевозки доступными для людей, даже с учетом высокой стоимости новых российских самолетов.
Также Путин указал на необходимость экспортировать больше высокоочищенного неона.
«У нас 30 процентов мировых запасов сырья и всего лишь 1 процент в международных поставках этого газа на мировые рынки», - отметил президент.
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