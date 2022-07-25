Все стороны "продуктовой сделки" подтвердили приверженность достигнутой в Стамбуле договоренности Фото: REUTERS

Все стороны "продуктовой сделки", достигнутой в Стамбуле, подтвердили приверженность ее исполнению. Об этом на брифинге объявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

- С момента подписания договоренностей стороны инициативы и ООН часто контактировали... Все стороны подтвердили приверженность данной инициативе, - отметил представитель организации.

Также Хак добавил, что турецкая сторона уже предоставила помещение для Совместного координационного центра в Стамбуле.

Напомним, накануне сайт kp.ru писал, что 22 июля, Турция, Россия, Украина и Организация Объединенных Наций подписали соглашение, которое предусматривает вывоз украинского зерна из портов Одессы, Черноморского и Южного, а для выполнения этого договора в Стамбуле создается совместный координационный центр. А незадолго до этого сообщалось, что генсек ООН Антониу Гуттереш и глава МИД РФ Сергей Шойгу подписали меморандум о содействии поставок российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.