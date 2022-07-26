Глава МИД Венгрии назвал план ЕК по газу практически неосуществимым

Петер Сийярто Фото: REUTERS

Глава МИД и министр внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал план Еврокомиссии по снижению потребления газа на 15% практически неосуществимым.

«Что это значит? Что каждой стране надо настолько сократить потребление, хорошо … Каждому надо на 15% меньше … То есть мы снова столкнемся с акцией исключительно коммуникативного значения, физическое осуществление которой практически равносильно невозможному», - заявил венгерский премьер.

Сийярто отметил, что руководителям Европейского союза и ранее не стоило «обманывать людей», а нужно было говорить о реальной ситуации в энергетике.

Напомним, 20 июля Еврокомиссия предложила новый план по сокращению спроса на газ, предложив снизить для всех стран-членов Европейского союза спрос на голубое топливо на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года, что соответствует 45 млрд кубометров газа. Как писал сайт kp.ru, по данным агентства DPA, в Евросоюзе согласовали этот план, который собираются принять во вторник, 26 июля.