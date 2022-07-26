Власти Запорожской области заявили о возвращении беженцев из Европы

В Запорожскую область возвращаются беженцы, покинувшие регион после начала спецоперации Фото: REUTERS

В Запорожскую область возвращаются беженцы из Европы, которые покинули регион после начала российской специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов во вторник, 26 июля 2022 года.

"Из Европы через Россию возвращаются, те кто, кто уехал в феврале и марте, понимая, что уже все спокойно, - уточнил Рогов. - Пока не вдоль линии боевого соприкосновения, но люди видят, что все нормально, можно возвращаться домой".

По его словам, в связи с этим численность населения Запорожской области начала расти.

Как ранее писал сайт kp.ru, Владимир Рогов назвал примерные сроки референдума о вхождении региона в состав России. По его словам, уже формируются избирательные комиссии. Рогов также не исключил, что референдум в Запорожской области пройдет одновременно с аналогичным мероприятием в Херсонской области.

Напомним, заместитель главы областной администрации Кирилл Стремоусов заявил, что киевскому режиму следует забыть про Херсонскую область. Замглавы администрации региона добавил, что уже идет подготовка к референдуму о вхождении в состав России. Он также напомнил, что уже тысячи херсонцев получили российское гражданство.