На сайте Зеленского зарегистрировали петицию о возобновлении переговоров с Россией Фото: Shutterstock

На сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского зарегистрировали электронную петицию о возобновлении переговоров и необходимости подписания мирного договора с Россией.

Как отметил автор петиции, возобновление переговоров необходимо для того, чтобы «прийти к мирному согласию» и чтобы «не увеличивалось количество смертей мирного населения Украины». По его мнению, рано или поздно Киеву «придется договариваться, и это все понимают». Он заявил, что лучше возобновить переговоры сейчас, поскольку «чем дольше мы воюем, тем больше смертей наших украинцев, наших детей».

В настоящее время петицию поддержали 40 человек. Для того, чтобы Зеленский ответил на нее, петиция должна набрать 25 тысяч подписей.

Напомним, ранее в Кремле заявили, что переговоры России и Украины в случае их возобновления будут проходить на совершенно других условиях, в отличие от стамбульских переговоров.

Как писал сайт Kp.ru, во вторник, 26 июля, министр обороны России Сергей Лавров заявил о готовности Москвы возобновить переговоры с Киевом по широкому кругу вопросов.